Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραμένει για δεύτερη ημέρα δίπλα στη σορό του πατέρα του

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στο Βουκουρέστι για την κηδεία του πατέρα του και θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Μιρτσέα Λουτσέσκου και για δεύτερη σερί ημέρα βρίσκεται δίπλα στη σορό του.

Σε ένα μεγάλο λαϊκό προσκύνημα, πάνω από 10.000 Ρουμάνοι έχουν περάσει από την Arena Nationala για να πουν το δικό τους αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι πάντα στο πλευρό του, δίνοντας το χέρι του σε κάθε άνθρωπο που αποχαιρετά τον πατέρα του.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε σε πολλές περιπτώσεις να συγκρατήσει τα δάκρυά του, αλλά παρά την ψυχολογική του επιβάρυνση, παραμένει δίπλα στη σορό του πατέρα του, ευχαριστώντας τον κόσμο για τις τιμές στο πρόσωπό του.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 14 ώρες πριν

Thessaloniki Tuning Show: Επιστρέφει στη ΔΕΘ για ένα εκρηκτικό τριήμερο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Σε πλήρη εξέλιξη η πασχαλινή έξοδος – Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Ο Πιτ Χέγκσεθ μαλώνει δημοσιογράφο του NBC σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο: “Γιατί είστε τόσο αγενής;”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Θάνος Πλεύρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Γιατί άργησε 10 μήνες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Μαρούσι: Μαχαίρωσε 17χρονο σε στήθος, χέρι και πόδι για μία χρυσή αλυσίδα – Στον Ερυθρό Σταυρό νοσηλεύεται το θύμα

ΚΑΙΡΟΣ 14 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη