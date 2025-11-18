Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης κατέθεσε τον φάκελο στην ΕΕΑ για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ – Ένα βήμα πριν την ιστορική αλλαγή ιδιοκτησίας

Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να περάσει στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος και κατέθεσε πλέον το φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της “ασπρόμαυρης” ΚΑΕ.

Μέσω της εταιρείας “ALPHA SPORTS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” όπου είναι ο μοναδικός μέτοχος, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θέλει να πάρει το 60,81% των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για να αποτελέσει τον νέο ιδιοκτήτη της.

Ο γνωστός επιχειρηματίας έχει συμφωνήσει για τη μεταβίβαση των μετοχών που κατέχουν οι Θανάσης Χατζόπουλος (31,61%), Βαγγέλης Γαλατσόπουλος (23,77%) και Ηλίας Βιολίδης (5,43%), περιμένοντας πια τη σχετική έγκριση της ΕΕΑ για να οριστικοποιηθεί και τυπικά η συμφωνία.