MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης κατέθεσε τον φάκελο στην ΕΕΑ για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ – Ένα βήμα πριν την ιστορική αλλαγή ιδιοκτησίας

|
THESTIVAL TEAM

Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να περάσει στα χέρια του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος και κατέθεσε πλέον το φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της “ασπρόμαυρης” ΚΑΕ.

Μέσω της εταιρείας “ALPHA SPORTS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” όπου είναι ο μοναδικός μέτοχος, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θέλει να πάρει το 60,81% των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για να αποτελέσει τον νέο ιδιοκτήτη της.

Ο γνωστός επιχειρηματίας έχει συμφωνήσει για τη μεταβίβαση των μετοχών που κατέχουν οι Θανάσης Χατζόπουλος (31,61%), Βαγγέλης Γαλατσόπουλος (23,77%) και Ηλίας Βιολίδης (5,43%), περιμένοντας πια τη σχετική έγκριση της ΕΕΑ για να οριστικοποιηθεί και τυπικά η συμφωνία.

Αριστοτέλης Μυστακίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Μετά τη Γερμανία, συναγερμός και στην Πολωνία για ρωσική επίθεση – “Είμαστε ήδη σε προπολεμική περίοδο” λέει ο αρχηγός του Στρατού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Συνάντηση Μητσοτάκη – Τζόκοβιτς για την ανάδειξη του ελληνικού τένις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από γέφυρα σωτηρίας για την μεταφορά νεογνού από τα Γιάννενα στο Ιπποκράτειο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Σπύρος Μαρτίκας: Έτσι έπεσε θύμα του επιχειρηματία με τις επενδυτικές απάτες – “Το θέατρο είναι οσκαρικό”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την έκδοση πλαστικής Κάρτας Αναπηρίας – Δωρεάν μετακινήσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με την επικύρωσή της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές – Κατασχέθηκαν 1419 προϊόντα