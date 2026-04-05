Λεβαδειακός-Άρης: Γκαρέ και Γιαννιώτας στο αρχικό σχήμα – Οι επιλογές του Γρηγορίου

Με ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, για πρώτη φορά μετά τις 31 Ιανουαρίου, ο Άρης δοκιμάζεται σήμερα (05/04, 17:00) στην έδρα του Λεβαδειακού, στην πρεμιέρα των πλέι οφ 5-8, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου τοποθέτησε στο αρχικό σχήμα τους Γκαρέ και Γιαννιώτα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Καντεβέρε.

Δείτε τις επιλογές του Έλληνα τεχνικού: Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Τεχέρο, Μεντίλ, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Πέρεθ, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Καντεβέρε.