Ηρακλής: Η αποστολή για τον αγώνα με την Αναγέννηση Καρδίτσας

Με στόχο την τρίτη του νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις των πλέι οφ, ο Ηρακλής φιλοξενείται το μεσημέρι του Σαββάτου (14:00) από την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Η αποστολή της ομάδας έφθασε το απόγευμα της Παρασκευής στην Θεσσαλική πόλη, με τον Γιώργο Πετράκη να έχει τρεις απόντες από αυτήν.

Ο πρώτος σκόρερ του Ημίθεου, Γιώργος Μάναλης, αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου και θα εκτίσει την αγωνιστική της τιμωρίας του, ενώ προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζουν Γιαννούτσος και Προύτζος που έμειναν εκτός 24άδας.

Αναλυτικά σε αυτήν βρίσκονται οι εξής παίκτες: Καρακασίδης, Νικοπολίδης, Στουρνάρας, Ουές, Κάτσικας, Βιτλής, Αναστασίου, Δημητρίου, Σιδεράς, Τσάκλα, Εραμούσπε, Φοφανά, Χάμοντ, Παναγιωτίδης, Τσιντώνης, Αναστασιάδης, Κράιντ, Ντόβενταν, Κυνηγόπουλος, Τζήμας, Ντέλετιτς, Ουάρντα, Κούστα και Ντουρμισάι.