Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Πάτρα: Μαρτυρίες ότι τον χτύπησαν 15 άτομα, συνελήφθη 17χρονος και ταυτοποιήθηκε ένας 16χρονος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την άγρια επίθεση σε 17χρονο στην Πάτρα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για οργανωμένη επίθεση από ομάδα ανηλίκων.

Σύμφωνα με το tempo24, ο ανήλικος δέχθηκε κλωτσιές και γροθιές στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός του από συνομήλικό του, ενώ στην επίθεση φέρεται να συμμετείχαν τουλάχιστον άλλα 15 άτομα.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Στο πλαίσιο της έρευνας της αστυνομίας συνελήφθη ένας 17χρονος, καθώς και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας ανήλικος, ηλικίας 16 ετών, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα Πατρών, ο κατηγορούμενος και η μητέρα του αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.