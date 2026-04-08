Άγρια επίθεση σε 17χρονο από συνομήλικο του στην Πάτρα – Τον χτυπούσε με κλωτσιές και μπουνιές

Δικογραφία σε βάρος ενός 17χρονου για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων σχηματίστηκε από αστυνομικούς στην Πάτρα, μετά από άγρια επίθεση σε συνομήλικό του.

Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης σε πλατεία της Πάτρας, ο 17χρονος ενεργώντας από κοινού με άγνωστους δράστες, επιτέθηκε σε έναν επίσης 17χρονο, καταφέροντάς του χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σοβαρά τραύματα.

Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για την καταγραφή των τραυμάτων του.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κατηγορούμενου ανήλικου, καθώς και των υπόλοιπων ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση.

