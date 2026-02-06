MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βιολάντα: Ολοκληρώθηκε η έρευνα της πυροσβεστικής – Ο σωλήνας προπανίου είχε φθορά σε τρία σημεία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο σήμερα (6/2/2026) η έρευνα από την πυροσβεστική στο σημείο όπου έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής μπισκότων της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Τις τελευταίες δύο ημέρες, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, παρουσία εισαγγελέα, μεταλλουργών, και ομάδας του Γενικού Χημείου του Κράτους κάνουν έρευνα στο σημείο από το οποίο προκλήθηκε η έκρηξη και διαπίστωσαν ότι σε τρία σημεία η σωλήνωση του προπανίου παρουσίαζε διάτρηση και διάβρωση.

Η ειδική ομάδα της πυροσβεστικής συνέλεξε τα τρία αυτά σημεία όπου παρουσιάστηκε η διαρροή ενώ παράλληλα, το κλιμάκιο του Γενικού Χημείου του Κράτους συνέλεξε δείγματα εδάφους όπου παρουσιάζονται συγκεντρώσεις προπανίου.

Όλα αυτά τα στοιχεία θα μπουν στη δικογραφία και θα σχηματιστεί το πόρισμα για το πώς προκλήθηκε η έκρηξη και η φωτιά στο συγκεκριμένο εργοστάσιο πριν από περίπου 10 μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα έγινε στις 26 Ιανουαρίου 2026 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 5 γυναικών.

Ο δικηγόρος των οικογενειών καταγγέλλει πώς η σωλήνωση η οποία ευθύνεται για την έκρηξη ήταν μία απλή σωλήνα χάλυβα χωρίς αντιδιαβρωτικές ιδιότητες, ενώ μάλιστα υποστηρίζει πως σύμφωνα με στοιχεία της πυροσβεστικής, αυτή η σωλήνα τοποθετήθηκε στο σημείο το 2019.

Εκείνος ζητά να ερευνηθούν όλες οι άδειες που αφορούν τη λειτουργία και την εγκατάσταση του συστήματος προπανίου.

Μάλιστα ο δικηγόρος Χρήστος Πατούνας τονίζει πως θα πρέπει να ερευνηθούν όλα τα στοιχεία ώστε να υπάρξει δικαιοσύνη για τα θύματα αυτής της τραγωδίας

Βιολάντα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ινδία: Μπαλόνια με αέριο εξερράγησαν μέσα σε ασανσέρ και πήραν φωτιά – Δύο τραυματίες με εγκαύματα – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Εθνική Οδό 2  Θεσσαλονίκης – Έδεσσας το Σαββατοκύριακο

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Σάλος με την ανάρτηση Τραμπ: Ανέβασε βίντεο που απεικονίζει τους Ομπάμα ως πιθήκους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Νατσιός: Ισόβια κάθειρξη στους διακινητές, φυλάκιση και απέλαση στους παράνομους

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Κιμ Καρντάσιαν για Κάνιε Γουέστ: Θα είμαστε πάντα οικογένεια, θέλουμε ό,τι είναι καλύτερο για τα παιδιά μας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Πέθανε ο θρύλος της νυχτερινής διασκέδασης Λάκης Ραπτάκης – Ο άνθρωπος που άλλαξε το nightlife σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη