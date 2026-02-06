MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστός δρόμος μετά από πτώση δέντρου

THESTIVAL TEAM

Έκλεισε προσωρινά η οδός Ομήρου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μετά από πτώση δέντρου στο οδόστρωμα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε στις 17.17 σήμερα (6/2) το απόγευμα για την πτώση και άμεσα δυνάμεις της, έσπευσαν στο σημείο με τέσσερις πυροσβέστες και δύο οχήματα.

Το έργο της απομάκρυνσης του μεγάλου δέντρου είναι σε εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews δεν έχει σημειωθεί τραυματισμός ή ζημιές.

