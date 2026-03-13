Θεσσαλονίκη: Δυο οι μαχαιριές που δέχτηκε ο 20χρονος – Μια αριστερά μπροστά στο θώρακα και μία πίσω στην πλάτη

ΦΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

Θα γίνει αξονική στη σορό του στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και μετά η νεκροψία νεκροτομή

Δύο τραύματα που έγιναν με μαχαίρι, φέρει σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πηγές του thestival.gr o 20χρονος που δέχτηκε δολοφονική επίθεση χτες σε δρόμο της Καλαμαριάς. Συγκεκριμένα, το θύμα φέρει ένα τραύμα αριστερά μπροστά στον θώρακα κι ένα δεύτερα δεξιά πίσω στην πλάτη.

Στη σορό του 20χρονου που έχει ήδη μεταφερθεί στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, έχει γίνει λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις ενώ σύμφωνα με απόφαση της καθηγήτριας Ιατρικής και Διευθύντριας της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, Λήδας Κοβάτση αναμένεται να γίνει αξονική στη σορό προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς και στη συνέχεια να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να γίνει η αξονική την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ενώ εξετάζεται αν μπορεί να βρεθεί άλλο νοσοκομείο της πόλης που να διενεργήσει νωρίτερα την αξονική και να προχωρήσει η νεκροψία- νεκροτομή.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του thestival.gr ως δράστης φέρεται ένας νεαρός ο οποίος πάρκαρε στην πυλωτή της πολυκατοικίας επί της οδού Παπαδημητρίου το αυτοκίνητο του (λευκού χρώματος) και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να εντοπιστούν τα κίνητρα της δολοφονίας, αν είναι οπαδικά ή αν είναι προσωπικά και συλλέγουν μαρτυρίες από το οικείο και φιλικό περιβάλλον του θύματος καθώς και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Εξάλλου, στο σημείο της δολοφονίας νωρίτερα σήμερα η καθηγήτρια και διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, κ. Κοβάτση πραγματοποίησε εκτεταμένη αυτοψία για να συλλέξει και η ίδια στοιχεία στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο πόρισμα της.

Δολοφονία Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

