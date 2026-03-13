Οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 20χρονο, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Ένα σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην Καλαμαριά στην οδό Αργοναυτών περίπου στις 10 το βράδυ, όταν άγνωστος ή άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με 20χρονο σε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και βρέθηκε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.
Ο νεαρός παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.
