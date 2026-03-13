Θεσσαλονίκη: Στο σημείο της δολοφονίας του 20χρονου η Κοβάτση – Τις επόμενες ώρες η νεκροψία-νεκροτομή – Δείτε βίντεο

Η εικόνα ενός 20χρονου να καταρρέει- μαχαιρωμένος στην πλάτη όπως λένε οι μέχρι τώρα πληροφορίες- δίπλα σε ένα κάδο ανακύκλωσης στην οδό Αργοναυτών στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης έχει σοκάρει την κοινωνία που αντικρίζει ένα ακόμα έγκλημα.

Στο σημείο της δολοφονίας έσπευσε για αυτοψία η διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, κ. Λήδα Κοβάτση ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η ίδια να πραγματοποιήσει τη νεκροψία-νεκροτομή η οποία κα θα δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου του 20χρονου αλλά και θα φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία του.

Το αιματηρό θανατηφόρο συμβάν σημειώθηκε χτες στις 10 το βράδυ (Πέμπτη 12/3) όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και τελικά κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Από εκείνη την στιγμή σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές που άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή, να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο της ΕΡΤnews η εικόνα σοκάρει. Δύο άτομα ντυμένα στα μαύρα τρέχουν και λίγο πίσω τους περπατά ένα ακόμα άτομο. Είναι ο 20χρονος που κάποια στιγμή δεν αντέχει άλλο και σωριάζεται στο πεζοδρόμιο αφού προσπάθησε να συγκρατηθεί από τον κάδο ανακύκλωσης. Οι δυο προπορευόμενοι προφανώς φίλοι του γυρνούν πίσω και σπεύσουν πάνω του, ενώ κι ένας διερχόμενος πολίτης σταμάτησε στο σημείο. Ο 20χρονος δείχνει αναίσθητος και ανήμπορος.

Από εκεί και μετά καταφτάνει το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

“Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει” ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Οι έρευνες της Αστυνομίας διεξάγονται προς πάσα κατεύθυνση ενώ η εκπρόσωπος Τύπου, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤnews Radio 105,8 δήλωσε ότι: «Δεν υπάρχει ακόμη κάποια πληροφορία που να μας οδηγεί ότι πρόκειται για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα και το ξεκαθαρίζω αυτό επειδή ακριβώς ο συγκεκριμένος νεαρός δεν έχει απασχολήσει ποτέ για τέτοιου είδους αδικήματα».

«Πριν τις 23:00 το βράδυ ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία για ένα νεαρό άτομο περίπου 25 ετών, αυτή ήταν η πληροφορία που μας δόθηκε, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο δρόμο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Λίγο μετά τις 12 το βράδυ ενημερωθήκαμε ότι ο νεαρός κατέληξε.Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκη επειδή ακριβώς εκ του αποτελέσματος μιλάμε για μια ανθρωποκτονία. Είναι κάτι το οποίο βέβαια θα διερευνηθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση διερευνάται και το οπαδικό κίνητρο. Όμως δεν υπάρχει, ξεκαθαρίζω, μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να συνδέει αυτό το περιστατικό με οπαδικά κίνητρα» είπε η κ. Δημογλίδου.

Σε ερώτηση κατά πόσο μπορεί να ήταν υπόθεση προσωπικής διαφοράς, είπε «εξετάζεται και αυτό, θα το δούμε, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον προς τα πού θα κινηθούν οι έρευνες».