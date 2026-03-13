MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Το σημείο της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά – “Ήταν αιμόφυρτος μπροστά στον κάδο” λέει αυτόπτης μάρτυρας

THESTIVAL TEAM

Ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες βγαίνουν στο φως για την δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός δέχτηκε επίθεση από αγνώστους και βρέθηκε αιμόφυρτος μπροστά στον κάδο της φωτογραφίας επί της οδού Αργοναυτών.

“Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί (οι δράστες) όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει” ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

