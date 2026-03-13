Κατέληξε ο 20χρονος που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που δέχτηκε επίθεση από αγνώστους στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα ωστόσο διερευνάται από τις Αρχές αν όντως το κίνητρο της επίθεσης ήταν αυτό ή κάτι άλλο. Το περιστατικό συνέβη στην Καλαμαριά στην οδό Αργοναυτών περίπου στις 10 το βράδυ, όταν άγνωστος ή άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με 20χρονο ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και βρέθηκε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Ο νεαρός παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες κατέληξε.

Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.