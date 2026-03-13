MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά

|
THESTIVAL TEAM

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή μετά τη δολοφονική επίθεση σε βάρος ενός 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα που έχει στα χέρια της η ΕΡΤ, καταγράφεται ο νεαρός λίγα δευτερόλεπτα αφότου έχει δεχθεί τη θανάσιμη μαχαιριά στον πνεύμονα. Ο 20χρονος φαίνεται να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο, κάνοντας μερικά βήματα, ωστόσο στη συνέχεια καταρρέει και σωριάζεται στο έδαφος δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Από πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία προκύπτει ότι μια παρέα οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης έστησε καρτέρι σε οπαδό αντίπαλης ομάδας. Ο οπαδός που αντιλήφθηκε ότι τον περίμεναν για να του επιτεθούν έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στον έναν από τους νεαρούς. Τον χτύπησε στον πνεύμονα, προκαλώντας του θανάσιμο τραύμα.

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενώ έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις προσαγωγές.

Δολοφονία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Αποστολάκη: Ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της αισχροκέρδειας

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Το Ισραήλ εξόντωσε τον διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Μερτς: Δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων στο εσωτερικό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους 22χρονος που είχε στην κατοχή του υλικό παιδικής πορνογραφίας

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

O Τραμπ χορεύει YMCA με διάσημο Youtuber και γίνεται viral – Δείτε το βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Πρώτο διάγγελμα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ: “Θα παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ”