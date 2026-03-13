Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή μετά τη δολοφονική επίθεση σε βάρος ενός 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα που έχει στα χέρια της η ΕΡΤ, καταγράφεται ο νεαρός λίγα δευτερόλεπτα αφότου έχει δεχθεί τη θανάσιμη μαχαιριά στον πνεύμονα. Ο 20χρονος φαίνεται να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο, κάνοντας μερικά βήματα, ωστόσο στη συνέχεια καταρρέει και σωριάζεται στο έδαφος δίπλα σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Από πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία προκύπτει ότι μια παρέα οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης έστησε καρτέρι σε οπαδό αντίπαλης ομάδας. Ο οπαδός που αντιλήφθηκε ότι τον περίμεναν για να του επιτεθούν έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στον έναν από τους νεαρούς. Τον χτύπησε στον πνεύμονα, προκαλώντας του θανάσιμο τραύμα.

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενώ έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις προσαγωγές.