MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πώς έπεσε νεκρός ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά – Τι γνωρίζει η Αστυνομία

|
THESTIVAL TEAM

Σοκαρισμένη είναι η Θεσσαλονίκη από τη δολοφονία ενός 20χρονου νεαρού χθες το βράδυ στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του thestival.gr, πρόκειται για επεισόδιο με κίνητρο οπαδικές διαφορές.

Από πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία προκύπτει ότι μια παρέα οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης έστησε καρτέρι σε οπαδό αντίπαλης ομάδας. Ο οπαδός που αντιλήφθηκε ότι τον περίμεναν για να του επιτεθούν έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στον έναν από τους νεαρούς. Τον χτύπησε στον πνεύμονα, προκαλώντας του θανάσιμο τραύμα.

Η Αστυνομία έδρασε άμεσα και προχώρησε στην προσαγωγή ατόμων που ενδέχεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός και η σύλληψη του νεαρού που τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο οπαδό.

Ο 20χρονος που δέχτηκε τη θανάσιμη μαχαιριά είχε ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης ως ένα από τα μέλη της ομάδας αυτόκλητων τιμωρών παιδεραστών των Μετεώρων, που παγίδευαν τα θύματά τους μέσω διαδικτύου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ηράκλειο: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 61χρονο μοτοσικλετιστή

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Νάνα Μούσχουρη για Γιώργο Μαρίνο: Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος, το αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε αθλητής του μήνα στην Ευρώπη από την Ομοσπονδία στίβου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Μήπως στέλνετε μήνυμα έμμεσης υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων;

ΥΓΕΙΑ 7 ώρες πριν

6 απλές συνήθειες για πιο σωστή και ισορροπημένη διατροφή

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Μέτρα για να περιορίσει την αύξηση των τιμών σε ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα θα πάρει η Ισπανία