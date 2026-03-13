Πώς έπεσε νεκρός ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά – Τι γνωρίζει η Αστυνομία

Σοκαρισμένη είναι η Θεσσαλονίκη από τη δολοφονία ενός 20χρονου νεαρού χθες το βράδυ στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του thestival.gr, πρόκειται για επεισόδιο με κίνητρο οπαδικές διαφορές.

Από πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία προκύπτει ότι μια παρέα οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης έστησε καρτέρι σε οπαδό αντίπαλης ομάδας. Ο οπαδός που αντιλήφθηκε ότι τον περίμεναν για να του επιτεθούν έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στον έναν από τους νεαρούς. Τον χτύπησε στον πνεύμονα, προκαλώντας του θανάσιμο τραύμα.

Η Αστυνομία έδρασε άμεσα και προχώρησε στην προσαγωγή ατόμων που ενδέχεται να συμμετείχαν στο επεισόδιο. Είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός και η σύλληψη του νεαρού που τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο οπαδό.

Ο 20χρονος που δέχτηκε τη θανάσιμη μαχαιριά είχε ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης ως ένα από τα μέλη της ομάδας αυτόκλητων τιμωρών παιδεραστών των Μετεώρων, που παγίδευαν τα θύματά τους μέσω διαδικτύου.