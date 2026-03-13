Θεσσαλονίκη: Στη Ιατροδικαστική του ΑΠΘ η σορός του 20χρονου – Βίντεο και φωτο

Στην Ιατροδικαστική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) η σορός του 20χρονου που δέχτηκε επίθεση το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα, έφτασαν και τα ρούχα που φορούσε την ώρα που δέχτηκε την επίθεση.

Η διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, κ. Λήδα Κοβάτση νωρίτερα μετέβη στο σημείο όπου ο 20χρονος δέχτηκε τη θανατηφόρα επίθεση και πραγματοποίησε αυτοψία σε όλα τα σημεία της περιοχής έως το σημείο που έπεσε αναίσθητος προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα του περιβάλλοντος όπου πραγματοποιήθηκε η δολοφονία.

Επίσης, σύμφωνα με έγκυρες πηγές του thestival.gr στη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιήσει η κ. Κοβάτση θα παρευρίσκεται και τεχνικός πραγματογνώμονας που όρισε η οικογένεια του θύματος.

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε χθες στις 10 το βράδυ (Πέμπτη 12/3) όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και τελικά κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Από εκείνη την στιγμή σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές που άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή, να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις.