Θεσσαλονίκη: 13 συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά μέσα σε ένα 24ωρο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στην αυτόφωρη σύλληψη δεκατεσσάρων 14 ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Αναλυτικότερα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση:

  • 1 άτομο και συγκεκριμένα 45χρονο ημεδαπό, τη στιγμή που περιεργαζόταν το εσωτερικό αυτοκινήτου 31χρονης γυναίκας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν κινητό τηλέφωνο, έγγραφα και είδη αυτοκινήτου τα οποία είχε αφαιρέσει νωρίτερα από επιβατικό αυτοκίνητο 25χρονου άντρα. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.
  • 1 άτομο για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων ουσιών. Πρόκειται για 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατείχε συσκευασία κοκαΐνης 51,6 γρ. εντός οχήματός του, ενώ σε έλεγχο που του έγινε, καθώς και σε έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (2) κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του και το χρηματικό ποσό των 7.600 ευρώ.
  • 2 άτομα για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα.
  • 7 άτομα για παράνομη παραμονή στην ελληνική επικράτεια.
  • 2 άτομα για παράβαση του Νόμου περί όπλων. Πρόκειται για νεαρούς ημεδαπούς οι οποίοι κατελήφθησαν σε μπαλκόνι οικίας, στην περιοχή της Μενεμένης, να βάλλουν στον αέρα με κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή σε προγενέστερο χρόνο.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη Συλλήψεις

