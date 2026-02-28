MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 24 προσαγωγές και πέντε συλλήψεις πριν και κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη

|
THESTIVAL TEAM

Σε 24 προληπτικές προσαγωγές και πέντε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία πριν και κατά τα διάρκεια του συλλαλητηρίου για την συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών στη Θεσσαλονίκη.

Οι τέσσερις συλλήψεις έγιναν για κατοχή κροτίδας και μία για κατοχή πυρσού.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το μεγάλο συλλαλητήριο στο άγαλμα Βενιζέλου και αναμένεται να ξεκινήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από διάφορες υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της διαδήλωσης και την αποτροπή έκνομων ενεργειών.

Διαβάστε επίσης: Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών στη συγκέντρωση για τα Τέμπη – Δείτε βίντεο

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών από 2 έως 6 Μαρτίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Τέμπη: “Ο χρόνος δεν γιατρεύει, ο κόσμος όλος δύο πράσινα μάτια” λέει η μητέρα του Γεράσιμου Ιάσονα που επιβίωσε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες από ΥΠΕΞ: Αποφύγετε επισκέψεις σε Ισραήλ Ιράν και παλαιστινιακά εδάφη

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν – Εκρήξεις στη Τεχεράνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά σε ανήλικα παιδιά