Θεσσαλονίκη: 24 προσαγωγές και πέντε συλλήψεις πριν και κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη

Σε 24 προληπτικές προσαγωγές και πέντε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία πριν και κατά τα διάρκεια του συλλαλητηρίου για την συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών στη Θεσσαλονίκη.

Οι τέσσερις συλλήψεις έγιναν για κατοχή κροτίδας και μία για κατοχή πυρσού.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το μεγάλο συλλαλητήριο στο άγαλμα Βενιζέλου και αναμένεται να ξεκινήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από διάφορες υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της διαδήλωσης και την αποτροπή έκνομων ενεργειών.

