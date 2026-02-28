“Δεν ξεχνάμε”: Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών – Φωτογραφίες και βίντεο

Σε εξέλιξη είναι το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για την συμπλήρωση τριών ετών από την επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Από νωρίς το πρωί πολίτες, συγγενείς και φίλοι των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος συγκεντρώνονται στο άγαλμα Βενιζέλου, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη όσων χάθηκαν αλλά και να ζητήσουν απονομή δικαιοσύνης. Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε κάθε γωνιά της χώρας.

Το “παρών” στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών, δίνει και η Ευδοκία Τσαγκλή, η οποία επέβαινε στη μοιραία επιβατική αμαξοστοιχία. «Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλο αυτόν τον κόσμο που είναι εδώ. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που είμαι και εγώ σήμερα εδώ, γιατί θα μπορούσα να μην είμαι», ανέφερε η επιζήσασα του δυστυχήματος, Ευδοκία Τσαγκλή. Ενόψει της έναρξης της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών η κα Τσαγκλή τόνισε πως «θα πολεμήσουμε».