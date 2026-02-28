MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Δεν ξεχνάμε”: Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών – Φωτογραφίες και βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη είναι το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για την συμπλήρωση τριών ετών από την επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Από νωρίς το πρωί πολίτες, συγγενείς και φίλοι των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος συγκεντρώνονται στο άγαλμα Βενιζέλου, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη όσων χάθηκαν αλλά και να ζητήσουν απονομή δικαιοσύνης. Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε κάθε γωνιά της χώρας.

Το “παρών” στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών, δίνει και η Ευδοκία Τσαγκλή, η οποία επέβαινε στη μοιραία επιβατική αμαξοστοιχία. «Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλο αυτόν τον κόσμο που είναι εδώ. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που είμαι και εγώ σήμερα εδώ, γιατί θα μπορούσα να μην είμαι», ανέφερε η επιζήσασα του δυστυχήματος, Ευδοκία Τσαγκλή. Ενόψει της έναρξης της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών η κα Τσαγκλή τόνισε πως «θα πολεμήσουμε».

Θεσσαλονίκη Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Τέμπη: Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή για τα τρία χρόνια από την σιδηροδρομική τραγωδία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Ο Παύλος Ασλανίδης “καρφώνει” την Καρυστιανού: “Μας παραπλάνησε, μας έλεγε ότι δεν θα κάνει κόμμα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Όπως στην υπόθεση των υποκλοπών έτσι και στα Τέμπη θα ξηλώσουμε το παρακράτος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

“ΚΑΠΗ και… Ψύχραιμοι” από τη θεατρική ομάδα των ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τραμπ: Συμπαθώ τον Μπιλ Κλίντον, δεν μου αρέσει να τον βλέπω να καταθέτει, όμως με στοχοποίησε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις προσαγωγές πριν από το συλλαλητήριο για τα Τέμπη