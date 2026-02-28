MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών στη συγκέντρωση για τα Τέμπη – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένταση επικράτησε λίγο πριν την έναρξη της πορείας για την επέτειο των τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών στη Θεσσαλονίκη.

Ομάδα δικυκλιστών της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε αρκετά κοντά σε διαδηλωτές του αντιεξουσιαστικού χώρου με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντεγκλήσεις. Οι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι κάλεσαν ενισχύσεις. Η ένταση εκτονώθηκε όταν οι δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. πλαισιώθηκαν από δυνάμεις την ΜΑΤ και απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Δείτε βίντεο του thestival.gr από την ένταση:

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

