Συνελήφθη ο άνδρας που απειλούσε ότι έχει εκρηκτικά έξω από τη ΓΑΔΑ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη ο άνδρας που το απόγευμα της Παρασκευής απειλούσε έξω από τη ΓΑΔΑ πως φέρει εκρηκτικά και πως θα ανατιναχθεί

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema,gr, πρόκειται για αλλοδαπό, πιθανόν από χώρα της Αφρικής, και ενδεχομένως άστεγο και ψυχικά ασθενή.

Στην πλάτη είχε σακίδιο και στα χέρια του κρατούσε χειροβομβίδα που έμοιαζε με αληθινή. Σε δοχείο είχε άλλα δύο αντικείμενα που έμοιζαν με χειροβομβίδες.

Ο άνδρας ζητούσε τηλέφωνο για να μιλήσει. Οι αστυνομικοί του τράβηξαν την προσοχή του και τον ακινητοποιήσαν.

ΓΑΔΑ

