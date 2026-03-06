MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άνδρας έξω από τη ΓΑΔΑ απειλεί ότι έχει εκρηκτικά και θα ανατιναχτεί

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (6/3) στη ΓΑΔΑ επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε μπροστά από τη σκοπιά και απείλησε πως φέρει εκρηκτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cnn.gr, ο άνδρας, αφρικανικής καταγωγής φέρεται να απείλησε πως θα τους «τινάξει στον αέρα». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι χρήστης.

Στο σημείο έχει τεθεί σε ισχύ διακοπή κυκλοφορίας.

Διαβάστε μας στο Google News

