Άνδρας έξω από τη ΓΑΔΑ απειλεί ότι έχει εκρηκτικά και θα ανατιναχτεί

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (6/3) στη ΓΑΔΑ επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε μπροστά από τη σκοπιά και απείλησε πως φέρει εκρηκτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cnn.gr, ο άνδρας, αφρικανικής καταγωγής φέρεται να απείλησε πως θα τους «τινάξει στον αέρα». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι χρήστης.

Στο σημείο έχει τεθεί σε ισχύ διακοπή κυκλοφορίας.