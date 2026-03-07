MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκ στην Τρίπολη: Νεκρή αστυνομικός μετά από πυροβολισμό μέσα στο σπίτι της

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Τρίπολης η είδηση του θανάτου μιας γυναίκας αστυνομικού.

Η αστυνομικός από την Τρίπολη έχασε τη ζωή της έπειτα από πυροβολισμό μέσα στο σπίτι της αργά το βράδυ της Παρασκευής. Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, η οποία ήταν μητέρα δύο παιδιών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στο διαμέρισμα βρισκόταν με τον άντρα της και τα δυο τους παιδιά. Το ζευγάρι είναι αστυνομικοί και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από τον σύζυγό της είχε αφαιρεθεί η άδεια οπλοφορίας λόγω ψυχολογικών προβλημάτων.

Μαρτυρίες από τη γειτονιά κάνουν αναφορά για καυγάδες στο σπίτι. Στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας που ερευνούν την υπόθεση.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό νοσοκομείο Τρίπολης όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας ωστόσο η προανάκριση από τις αστυνομικές αρχές είναι σε εξέλιξη.

