Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 23χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 23χρονος μοτοσικλετιστής στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν ως διανομέας, κινούνταν με την μοτοσικλέτα του στη Λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα του συγκρούστηκε με φορτηγό.

Διασώστες του ΕΚΑΒ, μετέφεραν με ασθενοφόρο τον 23χρονο, στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.