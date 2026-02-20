Σέρρες: Πήραν από ηλικιωμένο κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ με απίστευτο κόλπο – Τα παρέλαβε ανήλικος

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας, εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη, που έγινε προχθές το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ηράκλειας, στις Σέρρες.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 17χρονου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε σε έναν 74χρονο, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι για να μην του επιβληθεί μεγάλη φορολογία, πρέπει να φωτογραφηθούν και να δηλωθούν τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφεραν να του αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα, τα οποία παρέλαβε ο 17χρονος.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτη λογιστή».

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.

Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».