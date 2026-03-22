Προσήχθη ένας ύποπτος για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα – Το θύμα είχε ραντεβού με γυναίκα

Σε θρίλερ εκτυλίσσεται η υπόθεση δολοφονίας του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην περιοχή Καμινάδες Καρδίτσας, με τον 51χρονο να εντοπίζεται μαχαιρωμένος το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του protothema.gr από αστυνομικές πηγές, το θύμα δεν εντοπίστηκε έξω από το δικό του σπίτι, αλλά έξω από το σπίτι ενός άνδρα στο οποίο φέρεται να είχε μεταβεί νωρίτερα με τη συνοδεία μιας γυναίκας.

Ο άνδρας -στο σπίτι του οποίου βρέθηκε το άψυχο σώμα του 51χρονου- έχει προσαχθεί και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζει πως για το φονικό δεν ευθύνεται εκείνος, αλλά δύο άλλοι άνδρες που βρέθηκαν επίσης στο σημείο και αποχώρησαν πριν την άφιξη των αστυνομικών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό που απεικονίζει δύο άνδρες να τρέχουν πως άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκαν άμεσα η Αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και φυσικά ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση.

Όσον αφορά στον άνδρα που έχασε τη ζωή του, πρόκειται για τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει αρκετά τραγούδια και ήταν πολύ γνωστός στις τοπικές πίστες της Καρδίτσας, αλλά και της Θεσσαλίας, μιας και το onlarissa.gr αναφέρει ότι ο τραγουδιστής εμφανιζόταν συχνά και σε πίστες της Λάρισας.