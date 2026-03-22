Άγριο έγκλημα στην Καρδίτσα: Βρέθηκε μαχαιρωμένος γνωστός τραγουδιστής της περιοχής

Θύμα άγριας δολοφονίας έπεσε τραγουδιστής στην Καρδίτσα, ο οποίος δέχθηκε απανωτές μαχαιριές, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών.

Όπως αναφέρει το iefimerida.gr, ο 51χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στο οποίο φιλοξενείτο προσωρινά στην περιοχή Καμινάδες της Καρδίτσας. Οι απανωτές μαχαιριές παραπέμπουν σε έγκλημα μίσους ή πάθους, αναφέρουν οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έχει κληθεί και δίνει ήδη κατάθεση στις αρχές, ενώ αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν ύποπτες κινήσεις και ενδεχομένως τον δράστη της δολοφονίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα. Ήδη γίνεται προσπάθεια να γίνει ένα χρονολόγιο των κινήσεων του 51χρονου τραγουδιστή από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι το πρωί της Κυριακής, ενώ οικεία του πρόσωπα έχουν κληθεί για κατάθεση. Το θύμα, ήταν πατέρας ενός παιδιού και συγγενείς μιλάνε για έναν άνθρωπο που δεν είχε γενικά εχθρούς.

Η υπόθεση έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία, αφού πρόκειται για έναν γνωστό τραγουδιστή που έχει εργαστεί σε πολλά καταστήματα του νομού. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και οι εμφανίσεις του συνήθως «γέμιζαν» τα καταστήματα. Επι τόπου βρίσκεται η Σήμανση της ΕΛ.ΑΣ., ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής.