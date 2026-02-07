Πέλλα: Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου – Τον ακινητοποίησαν με χρήση βίας και τον κλείδωσαν σε δωμάτιο

Μετά από αναλυτική και μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου άνδρα, που έγινε τον Ιούνιο του 2025 σε περιοχή της Πέλλας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού άνδρα, για το αδίκημα της ληστείας.

Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 28 ης Ιουνίου 2025, ο προαναφερόμενος άνδρας δρώντας μαζί με συνεργό του, μπήκαν παράνομα σε μονοκατοικία, τη στιγμή που κοιμόταν ο ηλικιωμένος και τον ακινητοποίησαν με χρήση σωματικής βίας.

Έπειτα από την οικία αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, 1 κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα. Στη συνέχεια κλείδωσαν τον παθόντα σε δωμάτιο της οικίας και διέφυγαν.

Σημειώνεται ότι ο αλλοδαπός άνδρας συνελήφθη στις 4 Φεβρουαρίου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν 2 καταδικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες του είχε επιβληθεί συνολική ποινή φυλάκισης 20 μηνών, για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και συνέργεια σε κλοπή.

Επίσης κατά τη σύλληψη του απώθησε αστυνομικό, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διαφύγει. Όπως διαπιστώθηκε στερούνταν εγγράφων νόμιμης διαμονής και του είχε επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Τέλος, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.