Πάτρα: Εντοπίστηκε νεκρός 38χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Νεκρός εντοπίστηκε ένας κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας το πρωί της Δευτέρας (06/04).

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για έναν 38χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε συλληφθεί για ληστείες.

Ο άνδρας δεν πήγε σήμερα για πρωινό και παρέμεινε στο κρεβάτι του. Μόλις επέστρεψαν οι άλλοι κρατούμενοί του στο θάλαμο, τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ειδοποίησαν τους φρουρούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 38χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ του γινόταν χορηγία φαρμακευτικής αγωγής.

Αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις είναι παθολογικά.

