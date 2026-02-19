MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νεκρός οδηγός μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του στην Καστοριά

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, στο δρόμο που συνδέει το χωριό Κορησός με την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στην Καστοριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα που οδηγούσε ένας ηλικιωμένος άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου να ανατραπεί και να καταλήξει πάνω σε δέντρα.

Όπως αναφέρει το ERTnews, οι διασώστες ανέσυραν τον ηλικιωμένο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των τραυματιοφορέων, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τέλος, τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.

