ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μάκης Βορίδης: Βίντεο λίγο μετά την επίθεση των κουκουλοφόρων – Το χάος που προκάλεσαν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Άγρια επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Μάκης Βορίδης στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο κ. Βορίδης βρισκόταν σε ταβέρνα στο Ηράκλειο όταν ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους του επιτέθηκαν πετώντας αυγά, καρέκλες, ξύλα, πέτρες και τραπέζια.

Σε βίντεο που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ αποτυπώνεται το χάος που έχει προκληθεί στο κατάστημα λίγο μετά την επίθεση των κουκουλοφόρων.

“Δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους”. Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο Μάκης Βορίδης για τη χθεσινή επίθεση που δέχθηκε από 50 κουκουλοφόρους σε εστιατόριο στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου βρισκόταν με την οικογένειά του.

Στη δήλωσή του ο κ. Βορίδης κάνει λόγο για “χουλιγκάνους της ακροαριστεράς” αναφερόμενος στους δράστες της επίθεσης και τονίζει πως “δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας”.

“Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία”, καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Βορίδης.

Μάκης Βορίδης

