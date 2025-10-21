Κως: Βρετανίδα κατήγγειλε βιασμό από Νιγηριανό υπάλληλο ξενοδοχείου

Στη σύλληψη ενός 42χρονου υπαλλήλου ξενοδοχείου στην Κω με καταγωγή από τη Νιγηρία για βιασμό προχώρησαν αστυνομικοί στην Κω.

Προηγήθηκε καταγγελία 45χρονης Βρετανίδας ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον 42χρονο.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, η Βρετανίδα είπε στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, όπου έκανε την καταγγελία, ότι όλα συνέβησαν στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας μέσα στο δωμάτιό της.

Κατά την καταγγελία της 45χρονης, η ίδια ήταν σε κατάσταση μέθης με τον 42χρονο να εκμεταλλεύεται την κατάστασή της.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, μετά από έρευνα που διενήργησαν, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 42χρονο Νιγηριανό, ο οποίος κρατείται για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω.