Ηράκλειο: Οι πρώτες εικόνες από την πρωτοφανή συμπλοκή με πολλούς νεκρούς και τραυματίες στα Βορίζια

Σκηνές πολέμου έζησαν κάτοικοι στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού το πρωί του Σαββάτου, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πάνω από τρεις νεκρούς.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, περισσότεροι από 15 είναι οι τραυματίες εκ των οποίων κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση, έπειτα από πρωτοφανή ανταλλαγή πυροβολισμών με χιλιάδες σφαίρες.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Νικόλαος Σπυριδάκης.

Το χρονικό

Άγνωστοι δράστες γάζωσαν σπίτια το πρωί του Σαββάτου 1/11, ενώ το βράδυ της Παρασκευής 31/10 προηγήθηκε έκρηξη σε υπό κατασκευή οικοδομή.

Πληροφορίες του Creta24, κάνουν λόγο για διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών, Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Όλα δείχνουν πως μια παλιά βεντέτα μεταξύ τους έχει αναβιώσει και πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει σύνδεση και με ένα επεισόδιο με μαχαίρι, πριν από έναν χρόνο.

Το βράδυ της Παρασκευής όταν εξερράγη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε υπό κατασκευή οικοδομή της περιοχής.

Από την έκρηξη, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Το πάνω και κάτω χωριό

Πληροφορίες αναφέρουν πως όλα ξεκίνησαν το προηγούμενο διάστημα, όταν η μια οικογένεια που ζει στην κάτω πλευρά του χωριού (κάτω χωριό) αγόρασε σπίτι στο πάνω πλευρά (πάνω χωριό), κάτι που εξόργισε την άλλη οικογένεια και σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, με οικονομικό αντάλλαγμα, τους ζήτησαν να μην προχωρήσουν στην αγορά του σπιτιού.

Η οικογένεια δεν αποδέχθηκε την πρόταση, ενώ τελικά το βράδυ της Παρασκευής εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός, που τοποθετήθηκε ως αντίποινα.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από όλα την Κρήτη, που περίμεναν να αποκλιμακωθεί η κατάσταση πριν αρχίσουν να επιχειρούν.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως σήμερα ήταν προγραμματισμένο, μνημόσυνο, συγγενικού προσώπου της μιας οικογένειας.