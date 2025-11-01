Ασύλληπτη βεντέτα στα Βορίζια Κρήτης: Τρεις οι νεκροί, τουλάχιστον 15 οι τραυματίες – Πώς ξεκίνησαν όλα

Ασύλληπτες διαστάσεις έχει λάβει η βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών από τα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, καθώς η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε ένοπλη σύρραξη που άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και τουλάχιστον τρεις νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, νεκροί είναι μια γυναίκα περίπου 50 ετών και ένας νεαρός άνδρας, ενώ γίνεται λόγος και για τρίτο θύμα. Οι τραυματίες, που ξεπερνούν τους 15, μεταφέρονται εσπευσμένα στα νοσοκομεία, ακόμη και με αγροτικά αυτοκίνητα.

Η αφορμή για το μακελειό φέρεται να ήταν η τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε οικία μέλους της μιας οικογένειας. Μετά την έκρηξη, τα αντίποινα ήρθαν με καταιγισμό πυρών, καθώς μέλη της άλλης οικογένειας άνοιξαν πυρ αδιακρίτως μέσα στο χωριό, σπέρνοντας τον τρόμο.

Χιλιάδες σφαίρες και πανικός στο χωριό

Όπως μεταδίδει το patris.gr, περισσότερες από 2.000 σφαίρες έπεσαν κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής. Ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν και αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο για να σταματήσουν το αιματοκύλισμα. Οι κάτοικοι, έντρομοι, κλειδώθηκαν στα σπίτια τους, ακούγοντας για ώρες τις ριπές από καλάσνικοφ που δονούσαν την περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μεταβαίνει και ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου για τον συντονισμό των ερευνών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις ή προσαγωγές, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν πως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη.

Η έκρηξη που πυροδότησε τη σφαγή

Η έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου σε υπό κατασκευή οικία. Ο εκκωφαντικός θόρυβος προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Από εκείνο το σημείο όμως, η ένταση εξελίχθηκε σε βίαιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, με πρωτοφανή βιαιότητα για τα δεδομένα της Κρήτης.

Αναστολή κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων

Το τραγικό γεγονός συγκλόνισε ολόκληρη την Κρήτη. Οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου και του Λασιθίου ανακοίνωσαν την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους, εκφράζοντας σεβασμό προς τα θύματα και τις οικογένειές τους που θρηνούν.

Όπως δήλωσαν, η απόφαση ελήφθη μόλις έγιναν γνωστές οι δραματικές εξελίξεις, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε όξυνση του κλίματος σε μια στιγμή που η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη. Οι εκπρόσωποί τους σημείωσαν ότι οι κινητοποιήσεις θα επαναξιολογηθούν το επόμενο διάστημα, όταν οι συνθήκες επιτρέψουν έναν πιο ήρεμο διάλογο με την κυβέρνηση.