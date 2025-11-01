Μακελειό στο Ηράκλειο: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες μετά από πυροβολισμούς στα Βορίζια – Είχε προηγηθεί έκρηξη βόμβας

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη με δύο άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς, ενώ υπάρχουν και τραυματίες.

Οι απίστευτες σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτιλύχθηκαν μετά από χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή σπίτι στα Βορίζια Ηρακλείου. Το πρώι του Σαββάτου στο χωριό επικράτησε πολεμικό σκηνικό με τους πυροβολισμούς να πέφτουν σαν βροχή.

Άγνωστοι μετέβησαν στα Βορίζια και άρχισαν να γαζώνουν σπίτια με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για βεντέτα δύο οικογενειών με την κατάσταση να είναι δραματική.,

Η πρωτοφανή αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.

Ολα ξεκίνησαν όταν το βράδυ της Παρασκευής αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί. Σήμερα στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.