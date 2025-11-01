MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μακελειό στο Ηράκλειο: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες μετά από πυροβολισμούς στα Βορίζια – Είχε προηγηθεί έκρηξη βόμβας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη με δύο άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς, ενώ υπάρχουν και τραυματίες.

Οι απίστευτες σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτιλύχθηκαν μετά από χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή σπίτι στα Βορίζια Ηρακλείου. Το πρώι του Σαββάτου στο χωριό επικράτησε πολεμικό σκηνικό με τους πυροβολισμούς να πέφτουν σαν βροχή.

Άγνωστοι μετέβησαν στα Βορίζια και άρχισαν να γαζώνουν σπίτια με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για βεντέτα δύο οικογενειών με την κατάσταση να είναι δραματική.,

Η πρωτοφανή αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.

Ολα ξεκίνησαν όταν το βράδυ της Παρασκευής αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εκκωφαντικός θόρυβος που ακούστηκε προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο από την έκρηξη, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στην υπό κατασκευή οικία στην οποία είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο άνδρες του ΑΤ Φαιστού και πυροτεχνουργοί. Σήμερα στον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ηράκλειο Μακελειό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Πάτρα: Ηλικιωμένος καταγγέλλει πως τον χτύπησε οδηγός ταξί, τον εξύβρισε και τον εγκατέλειψε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Μαρινάκης: Οι μόνοι που ξεβολεύονται είναι οι μπαταχτσήδες – Δικαιολογημένες οι αγωνίες των αγροτών που κινητοποιούνται

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ελευθερία Πλευρίτου και Φωτεινή Τριχά υποψήφιες για το βραβείο της κορυφαίας πολίστριας του 2025 στον κόσμο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Λιάγκα: Μη τον δείτε να παντρεύεται άμεσα τη Μαρία Αντωνά και να ξανακάνει παιδί

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12 δευτερόλεπτα πριν

Θεσσαλονίκη: Πέντε φορτηγά γεμάτα από μπάζα μετά από επιχείρηση καθαρισμού σε δρόμους και πεζοδρόμια – Δείτε εικόνες