Ηλικιωμένος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο στον Πειραιά – Τραυματίστηκαν και δύο επιβάτες

Ένας ηλικιωμένος παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης (5/3) από αστικό λεωφορείο στη συμβολή της λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου με τη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Επίσης, από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο επιβάτες του λεωφορείου, ένας 14χρονος και μία 23χρονη.

Λόγω του τροχαίου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, καθώς το λεωφορείο δεν θα μετακινηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για να διερευνήσουν τα αίτια του περιστατικού.