ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δίωξη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση στον 72χρονο μάνατζερ μοντέλων που αγνόησε σήμα των αστυνομικών

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί για δύο πλημμελήματα παραπέμφθηκε ο 72χρονος μάνατζερ ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή της Κηφισιάς μετά από καταδίωξη.

Σύμφωνα με το protothema.gr, σε βάρος του 72χρονου η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Το χρονικό

Όλα έγιναν τα ξημερώματα στον Άγιο Στέφανο, όταν ο 72χρονος οδηγός αυτοκινήτου μάρκας Smart δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών της Άμεσης Δράσης για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος προς την Κηφισιά.

Έπειτα από καταδίωξη περίπου 10 χιλιομέτρων, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημά του στην οδό Λευκάδας, στην Κηφισιά, όπου και του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο στο όχημα.

