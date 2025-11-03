Δημογλίδου για το μακελειό στα Βορίζια: Υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών στο παρελθόν

«Δεν υπάρχει πληροφορία ότι υπήρχε κάποια προσυνεννόηση ή κάποιο ραντεβού στις δυο οικογένειες. Φαίνεται ότι τυχαία δυστυχώς συναντήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Υπήρξε διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε το περιστατικό», όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την αιματηρή τραγωδία στα Βορίζια Ηρακλείου.

«Βλέπουμε ότι κάποιοι δεν κατανοούν ακόμη και εν έτει 2025 ότι δεν είναι δυνατόν να λύνονται έτσι οι διαφορές τους – αν τελικά υπάρχουν διαφορές, καθώς αυτό δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα για την Αστυνομία. Μπορεί κάποια μέλη οικογένειας να θεωρούν υπεύθυνους κάποιους άλλους για κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, χωρίς να υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο στην Αστυνομία», ανέφερε αρχικά η κ. Δημογλίδου.

«Μιλώ για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού ότι δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να αφορούν συγκεκριμένο πρόσωπο. Γίνεται έρευνα γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε τους δράστες αυτής της επίθεσης, όπως επίσης δεν υπάρχει πληροφορία ότι υπήρχε κάποια προσυνεννόηση ή κάποιο ραντεβού στις δυο οικογένειες. Φαίνεται ότι τυχαία δυστυχώς συναντήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Υπήρξε διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε το αιματηρό περιστατικό».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Είδαμε ακόμη και δυο 24ωρα μετά στις κατ’οίκον έρευνες να βρίσκουμε παράνομο οπλισμό και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Εξετάζεται μάλιστα αν το ένα από τα δυο όπλα – το κυνηγετικό – χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, καθώς το όχημα του νεκρού είχε σημάδια από κυνηγητικά φυσίγγια».

«Η Αστυνομία θα μείνει όσο χρειαστεί»

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου ενημέρωσε πως ακόμη και αυτήν την ώρα συνεχίζονται οι κατ’οίκον έρευνες για την αναζήτηση των τριών που δεν έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής. «Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η έρευνα για τους 3 που έχουν ταυτοποιηθεί, υπάρχουν σίγουρα και άλλοι εμπλεκόμενοι. Δυστυχώς δεν μας βοηθούν οι μαρτυρίες».

Ερωτηθείσα για το πόσο διάστημα θα παραμείνουν οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, η ίδια απάντησε «όσο χρειαστεί», χωρίς να αποκλείει και περαιτέρω ενίσχυση αν παραστεί ανάγκη.

«Δυστυχώς η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για προηγούμενα επεισόδια. Φτάνουν τώρα πληροφορίες και σε εμάς ότι υπήρχαν στο παρελθόν τέτοια περιστατικά, όμως δυστυχώς δεν ζητούσαν τη βοήθεια της Αστυνομίας, γιατί έτσι έχουν μάθει αυτοί οι άνθρωποι, έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Την ημέρα που τοποθετήθηκε ο μηχανισμός παρέμεινε το περιπολικό το βράδυ, καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας δεν υπήρχε περιστατικό. Το πρωί, ενώ οι συνάδελφοι πραγματοποιούσαν αυτοψία, κλήθηκαν από μια γειτονική οικία ότι συνέβησαν άσκοποι πυροβολισμοί μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού. Κάπου εκεί στην άλλη πλευρά του χωριού ξεκίνησε το αιματηρό περιστατικό.

Καταλήγοντας, για το αν υπάρχει εμπλοκή και τρίτης οικογένειας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σημείωσε:

«Υπάρχουν δυο οικογένειες στους συλληφθέντες. Δεν έχουμε πληροφορία για κάποια άλλη οικογένεια, βέβαια εξετάζεται αν η γυναίκα που τραυματίστηκε θανάσιμα δέχθηκε πυροβολισμούς από ύψος. Δεν μπορεί να δέχθηκε από κοντινή απόσταση».

«Δεν υπήρχε πληροφορία για την επίθεση στην Αράχωβα, θα είχε αποτραπεί»»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω και από την εκτέλεση του 42χρονου στην Αράχωβα, με την κ. Δημογλίδου να υπογραμμίζει ότι δεν υπήρχε πληροφορία πως ο άνθρωπος αυτός θα δεχόταν επίθεση, διότι θα είχε αποτραπεί. «Εξετάζουν οι αστυνομικοί ποιος μπορεί να γνώριζε ότι βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή», όπως είπε.

«Σε δυο σημεία εστιάζει την έρευνά της η Αστυνομία: τόσο στο σημείο που βρέθηκε νεκρός ο άνθρωπος αυτός – έχει γίνει συλλογή από κάλυκες δυο διαφορετικών όπλων – και φυσικά το σημείο όπου βρέθηκε καμμένο το όχημα με το οποίο αποχώρησαν οι δράστες, καθώς και πώς τελικά αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο της οικίας και δέχθηκε τα πυρά», κατέληξε.