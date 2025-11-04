MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δημογλίδου: Τρεις συλλήψεις για το μαχαίρωμα στη Χαλκίδα με έναν νεκρό – Εξετάζονται οπαδικά κίνητρα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Στην ενημέρωση ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν οπαδικά κίνητρα πίσω από την αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα, καθώς «κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για αδικήματα της αθλητικής νομοθεσίας», προχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Φαίνεται πως στη συμπλοκή συμμετείχαν 8 άτομα μετά την ενημέρωση των αστυνομικών, ανέφερε η κ. Δημογλίδου. Υπάρχουν 2 τραυματίες και ένας νεκρός, καθώς και 3 άτομα που έχουν συλληφθεί, όπως είπε. «Αναμένεται να συλληφθούν και οι 2 τραυματίες, επομένως οι συλλήψεις θα γίνουν συνολικά 5, ενώ λείπουν τουλάχιστον άλλα 2 άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα».

«Λαμβάνουν αυτήν τη στιγμή καταθέσεις οι αστυνομικοί, για να δουν ποιος τραυμάτισε θανάσιμα τον άτυχο νεαρό και πώς προέκυψαν κι οι άλλοι 2 τραυματίες, καθώς δεν βρέθηκε κανένα αιχμηρό αντικείμενο» υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

