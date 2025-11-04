Χαλκίδα: Νεκρός 23χρονος από επίθεση με μαχαίρι – Στο νοσοκομείο δεύτερο άτομο μαχαιρωμένο

Ένας 23χρονος έπεσε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα μετά από επίθεση με μαχαίρι. Οι Αρχές της περιοχής βρίσκονται σε συναγερμό, αφού λίγο αργότερα βρέθηκε και δεύτερο άτομο με τραύματα από μαχαίρι, πιθανότατα από διαφοερτικό επεισόδιο.

Όλα έγιναν γύρω στις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας, στο κέντρο της Χαλκίδας, όταν 2 ομάδες νεαρών διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστο λόγο. Λίγο μετά βγήκαν και τα μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 23χρονος. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας με ιδιωτικό ασθενοφόρο αλλά οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, όπως αναφέρει το newsit.gr.

Υπάρχουν αναφορές ότι τον 23χρονο συνόδευσαν στο νοσοκομείο άτομα τα οποία στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή ώστε να μην μπλέξουν με την αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα όμως ένα ακόμα άτομο βρέθηκε τραυματισμένο. Σύμφωνα με το eviathema.gr, το δεύτερο άτομο, επίσης νεαρής ηλικίας, βρέθηκε αιμόφυρτο σε κεντρικό σημείο, κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας. Διεκομίσθη άμεσα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, αλλά φέρεται να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (πιθανότητα μαχαίρι)

Οι αρχές εκτιμούν πως η επίθεση προκλήθηκε λόγω οπαδικών κινήτρων.

Η Αστυνομία που έχει κάνει πολλές προσαγωγές σε διάφορες περιοχές, εξετάζει το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους, ενώ το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.