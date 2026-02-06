MENOY

Χίος: Νέες φωτογραφίες από τη λέμβο με τους μετανάστες – Φαίνεται αρχικά μισοβυθισμένη πριν βουλιάξει

Νέες φωτογραφίες από το οκτώ μέτρων φουσκωτό με τους μετανάστες που συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού ανοιχτά από τη Χίο. Ο απολογισμός της ναυτικής τραγωδίας της 3ης Φεβρουαρίου ήταν 15 νεκροί, ενώ 25 ήταν οι τραυματίες.

Συγκεκριμένα, στις φωτογραφίες που προέβαλε το Action24, φαίνεται το φουσκωτό με τους μετανάστες έξω από τη Χίο να είναι μισοβυθισμένο από την μπροστά δεξιά πλευρά του.

Σε άλλο στιγμιότυπο η λέμβος βρίσκεται ήδη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Ανάμεσα στους τραυματίες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου, 10 είναι παιδιά, ηλικίας μέχρι 15 ετών.

Ένας 13χρονος υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα.

Δύο έγκυες γυναίκες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο, έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Την ώρα που οι έρευνες για την τραγωδία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, υπάρχουν ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες που διαδραματίστηκε το πολύνεκρο περιστατικό στα ανοιχτά του νησιού του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Ο Μαροκινός, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους διασωθέντες μετανάστες ως ο διακινητής τους, κρατείται, ενώ ταυτόχρονα το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διενεργεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες του ναυτικού δυστυχήματος.

Διαβάστε μας στο Google News

