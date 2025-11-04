Χαλκίδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο “ραντεβού θανάτου” οπαδών – Συνελήφθη εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

Ταυτοποιήθηκε ένας από τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 23χρονου, πιθανότατα για οπαδικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews πρόκειται για έναν 19χρονο που συμμετείχε στη δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023, εναντίον του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό γήπεδο το βόλεϊ στου Ρέντη.

Στο οπαδικό επεισόδιο της Χαλκίδας συμμετείχαν συνολικά οκτώ άτομα, τα οποία επέβαιναν σε δύο οχήματα. Μετά την συμπλοκή βγήκαν μαχαίρια και από τις δύο πλευρές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 23χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένα άτομο από την άλλη ομάδα. Τραύματα φέρει ένα ακόμα άτομο.

Έχουν συλληφθεί τρία άτομα, που είναι οπαδοί αθηναϊκής ομάδας και έχουν ταυτοποιηθεί οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι από την άλλη ομάδα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο 19χρονος, που όταν είχε εμπλακεί στη δολοφονία Λυγγερίδη ήταν μόλις 17 ετών, σύμφωνα με το ΕΡΤnews. Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί δύο οπαδοί που συμμετείχαν στη δολοφονία του 23χρονου.