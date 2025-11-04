MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκίδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο “ραντεβού θανάτου” οπαδών – Συνελήφθη εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ταυτοποιήθηκε ένας από τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 23χρονου, πιθανότατα για οπαδικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews πρόκειται για έναν 19χρονο που συμμετείχε στη δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023, εναντίον του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό γήπεδο το βόλεϊ στου Ρέντη.

Στο οπαδικό επεισόδιο της Χαλκίδας συμμετείχαν συνολικά οκτώ άτομα, τα οποία επέβαιναν σε δύο οχήματα. Μετά την συμπλοκή βγήκαν μαχαίρια και από τις δύο πλευρές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 23χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά ένα άτομο από την άλλη ομάδα. Τραύματα φέρει ένα ακόμα άτομο.

Έχουν συλληφθεί τρία άτομα, που είναι οπαδοί αθηναϊκής ομάδας και έχουν ταυτοποιηθεί οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι από την άλλη ομάδα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο 19χρονος, που όταν είχε εμπλακεί στη δολοφονία Λυγγερίδη ήταν μόλις 17 ετών, σύμφωνα με το ΕΡΤnews. Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί δύο οπαδοί που συμμετείχαν στη δολοφονία του 23χρονου.

Χαλκίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Γαλλία: Εξετάζει να απαγορεύσει στη Shein τη πρόσβαση στην αγορά αν επαναφέρει προς πώληση κούκλες με χαρακτηριστικά ανήλικου κοριτσιού ως “σεξουαλικά παιχνίδια”

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Μικ Τζάγκερ: Στην Ελλάδα ο τραγουδιστής – Έμεινε για τρεις ημέρες στα Χανιά

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Αγγελούδης: Ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις καλλωπισμού και καθαριότητας στις πλατείες Ρομφέη και Μουσχούντη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με ένα απλό τηλέφωνο ακυρώνονταν έλεγχοι σε αγροκτηνοτρόφους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θλίψη στη Ζάκυνθο: Πέθανε ξαφνικά ο δημοσιογράφος Γιώργος Γκόγκος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ερώτηση Δημήτρη Κούβελα στη Βουλή: Ζητά μειωμένο εισιτήριο σε μετρό και λεωφορεία και για τους τρίτεκνους