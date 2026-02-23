Ανήλικος χωρίς δίπλωμα στη Χαλκίδα παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού στη Χαλκίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, ανήλικος οδηγός δικύκλου, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, κινούνταν σε οδό κοντά στο άλσος Κανήθου, όταν παρέσυρε έναν 15χρονο πεζό που παρακολουθούσε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις.
Ο 15χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές.
