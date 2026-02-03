Θεσσαλονίκη: Δράση βελονισμού στο Θεαγένειο για την ανακούφιση από τις παρενέργειες των θεραπειών των ασθενών με καρκίνο

Πρόγραμμα Ιατρικού Βελονισμού για την ενίσχυση της ψυχολογίας, την ενδυνάμωση του σώματος και την μείωση των συμπτωμάτων από πιθανές παρενέργειες της θεραπείας των ασθενών με καρκίνο, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σπίτι.

Το πρόγραμμα υλοποιείται (δωρεάν) από τον Σύλλογο Φίλων ΑΝΘ Θεαγένειο «Αλέξανδρος Συμεωνίδης » και το Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΑΝΘ Θεαγενείου σε συνεργασία με τον κ. Μακραντωνάκη Ανδρέα Παθολόγο – Ογκολόγο, Ιατρικό Βελονιστή.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Θεαγενείου, Καίτη Κοντοπούλου και ο ογκολόγος παθολόγος – ιατρικός βελονιστής, Ανδρέας Μακραντωνάκης μίλησαν στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που υλοιποιείται κάθε Παρασκευή από τις 11πμ εως τις 1μμ. στο χώρο του Ακτινοθεραπευτικού του Θεαγενείου.