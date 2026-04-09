Πόσα αυγά επιτρέπονται το Πάσχα; Η ποσότητα που δεν θα σας βαρύνει

Τα πασχαλινά αυγά είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ημερών, όμως επειδή πρόκειται για ευπαθές τρόφιμο χρειάζεται λίγη προσοχή στον τρόπο που τα χειρίζεστε και τα καταναλώνετε.

Με μερικές απλές κινήσεις, μπορείτε να τα χαρείτε χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας και της οικογένειάς σας.

Μην τα αφήνετε εκτός ψυγείου

Τα βραστά αυγά αλλοιώνονται πιο εύκολα απ’ όσο νομίζετε. Όταν μένουν σε θερμοκρασία δωματίου, τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται γρήγορα, ειδικά στη λεγόμενη «ζώνη κινδύνου» (από 4°C έως 60°C). Γι’ αυτό, καλό είναι να θυμάστε έναν βασικό κανόνα:

μην αφήνετε τα αυγά εκτός ψυγείου για περισσότερο από 2 ώρες.

Μετά το βράσιμο και το βάψιμο, βάλτε τα στο ψυγείο το συντομότερο δυνατό.

Πόσο διατηρούνται;

Ακόμη κι όταν τα φυλάσσετε σωστά, τα βραστά αυγά δεν κρατούν για πολύ.

Ιδανικά, πρέπει να τα καταναλώνετε μέσα σε μία εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο είστε πιο σίγουρες ότι παραμένουν φρέσκα και ασφαλή. Όσο για την ποσότητα, 2-4 αυγά την ημέρα θεωρούνται ασφαλής και φυσιολογική ποσότητα.

Τι να προσέχετε με τις βαφές

Τα έντονα χρώματα κάνουν τα αυγά πιο όμορφα, αλλά είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε βαφές κατάλληλες για τρόφιμα.

Αν προτιμάτε πιο φυσικές λύσεις, μπορείτε να δώσετε χρώμα με υλικά που έχετε ήδη στην κουζίνα σας, όπως παντζάρια, φλούδες κρεμμυδιού, σπανάκι ή μοβ λάχανο. Εκτός από ασφαλείς, δίνουν και πολύ όμορφο, φυσικό αποτέλεσμα.

Πότε να μην τα καταναλώνετε

Δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβετε αν ένα αυγό έχει χαλάσει. Μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό, αλλά να μην είναι ασφαλές. Καλό είναι να αποφεύγετε αβγά που:

έμειναν αρκετές ώρες εκτός ψυγείου

έχουν ραγισμένο κέλυφος

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κίνδυνος μόλυνσης είναι μεγαλύτερος.

Ποια συμπτώματα να σας ανησυχήσουν

Αν καταναλωθεί αλλοιωμένο αυγό, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως διάρροια, πόνος στην κοιλιά, έμετος ή πυρετός, συνήθως μέσα σε 1 έως 3 ημέρες. Αν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε γιατρό αν τα συμπτώματα είναι έντονα.

Τι να θυμάστε

Για να απολαμβάνετε τα πασχαλινά κόκκινα αυγά με ασφάλεια, κρατήστε τα εξής:

Βάζετε τα αβγά στο ψυγείο μέσα σε 2 ώρες

Μην καταναλώνετε όσα έμειναν εκτός ψυγείου

Χρησιμοποιείτε ασφαλείς ή φυσικές βαφές

Φάτε τα μέσα σε μία εβδομάδα

Με αυτές τις απλές συνήθειες, μπορείτε να χαρείτε την παράδοση χωρίς άγχος και χωρίς κινδύνους.

Πηγή: bovary.gr