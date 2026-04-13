Μπορεί το AI να “ακούσει” τον καρκίνο; Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για διάγνωση μέσω της φωνής

Τον καρκίνο του λάρυγγα τον συναντάμε όλο και συχνότερα ως μια σοβαρή παγκόσμια απειλή για την υγεία. Μόνο το 2021, πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι διαγνώστηκαν με τη νόσο, ενώ οι βασικοί ένοχοι παραμένουν το κάπνισμα, το αλκοόλ και ο ιός HPV. Το κλειδί για την επιβίωση βρίσκεται στην έγκαιρη διάγνωση, όμως οι σημερινές μέθοδοι, όπως οι βιοψίες και οι ενδοσκοπήσεις, είναι συχνά επεμβατικές και χρονοβόρες.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Digital Health προτείνει μια επαναστατική λύση: να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή μας ως «ψηφιακό αποτύπωμα» της υγείας μας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο ρόλο του «αυτιού»

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ανεπαίσθητες αλλαγές στον τρόπο που μιλάμε, αλλαγές που το ανθρώπινο αυτί δεν μπορεί καν να συλλάβει, μπορεί να κρύβουν πρώιμα σημάδια βλαβών στις φωνητικές χορδές. Αυτές οι αλλοιώσεις μπορεί να είναι απλοί πολύποδες, αλλά μπορεί να είναι και καρκίνος σε πολύ αρχικό στάδιο.

Χρησιμοποιώντας ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων με χιλιάδες ηχογραφήσεις (το έργο Bridge2AI-Voice), οι ερευνητές ανέλυσαν χαρακτηριστικά όπως:

ο τόνος και η ένταση της ομιλίας.

το «τρεμόπαιγμα» της φωνής, δηλαδή μικρές διακυμάνσεις στη συχνότητα.

την καθαρότητα της ομιλίας: Δηλαδή, αν η φωνή ακούγεται καθαρή ή αν συνοδεύεται από ένα ανεπαίσθητο «βράχνιασμα» που προκαλείται όταν ο λάρυγγας δυσκολεύεται να λειτουργήσει σωστά.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα για τον καρκίνο του λάρυγγα

Στους άνδρες, οι διαφορές ήταν ξεκάθαρες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη κατάφερε να διακρίνει με ακρίβεια τις υγιείς φωνές από εκείνες που έκρυβαν κακοήθειες. Στις γυναίκες τα μοτίβα δεν ήταν ακόμα τόσο σαφή, αλλά οι επιστήμονες εκτιμούν ότι με περισσότερα δεδομένα το σύστημα θα γίνει εξίσου αποτελεσματικό για όλους.

Το μέλλον -Διάγνωση μέσω ενός φωνητικού μηνύματος;

Ο Δρ. Phillip Jenkins και η ομάδα του εργάζονται ήδη για το επόμενο βήμα. Στόχος είναι να εκπαιδευτούν οι αλγόριθμοι σε ακόμα μεγαλύτερα δείγματα, ώστε η φωνή να γίνει ένας επίσημος «βιοδείκτης» στην κλινική πράξη.

Φανταστείτε ένα εργαλείο που θα επιτρέπει στους γιατρούς να αξιολογούν τον κίνδυνο καρκίνου απλώς ακούγοντας έναν ασθενή να μιλάει. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τέτοια εργαλεία αναμένεται να μπούν σε πιλοτική εφαρμογή μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Αντί για επώδυνες εξετάσεις και αναμονή μηνών, η φωνή μας μπορεί σύντομα να γίνει η πιο γρήγορη και ανώδυνη «γέφυρα» προς τη θεραπεία, σώζοντας χιλιάδες ζωές μέσω της πρόληψης.

Πηγή: iatropedia.gr