Δ. Ωραιοκάστρου: Το πρόγραμμα των ραντεβού με τον νευρολόγο για τον Οκτώβριο 2026

Το πρόγραμμα του νευρολόγου για τον μήνα Οκτώβριο 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Ωραιοκάστρου.

Συγκεκριμένα, διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026 – Πεντάλοφος

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026 – Ωραιόκαστρο

Πέμπτη, 15 Οκτώβριου 2026 – Ωραιόκαστρο

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026 – Ωραιόκαστρο

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00.

Για τη διευκόλυνση των πολιτών, τα ραντεβού για την εξέταση στον Πεντάλοφο προγραμματίζονται στα τηλέφωνα 2313300832-833.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου στο τηλέφωνο 2313304068, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 08.00 – 14.00.

Υπενθυμίζεται ότι στο δυναμικό των Κοινωνικών Υπηρεσιών εντάχθηκε νευρολόγος, διευρύνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και ενισχύοντας παράλληλα τη λειτουργία του Κέντρου Άνοιας. Μέσω της νέας αυτής υπηρεσίας εξυπηρετούνται τα μέλη των ΚΑΠΗ, καθώς και όλοι οι πολίτες του Δήμου Ωραιοκάστρου που χρειάζονται εξειδικευμένη νευρολογική υποστήριξη.