MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Δ. Ωραιοκάστρου: Το πρόγραμμα των ραντεβού με τον νευρολόγο για τον Οκτώβριο 2026

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το πρόγραμμα του νευρολόγου για τον μήνα Οκτώβριο 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Ωραιοκάστρου.

Συγκεκριμένα, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026 – Πεντάλοφος
  • Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2026 – Ωραιόκαστρο
  • Πέμπτη, 15 Οκτώβριου 2026 – Ωραιόκαστρο
  • Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026 – Ωραιόκαστρο

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00.

Για τη διευκόλυνση των πολιτών, τα ραντεβού για την εξέταση στον Πεντάλοφο προγραμματίζονται στα τηλέφωνα 2313300832-833.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου στο τηλέφωνο 2313304068, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 08.00 – 14.00.

Υπενθυμίζεται ότι στο δυναμικό των Κοινωνικών Υπηρεσιών εντάχθηκε νευρολόγος, διευρύνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και ενισχύοντας παράλληλα τη λειτουργία του Κέντρου Άνοιας. Μέσω της νέας αυτής υπηρεσίας εξυπηρετούνται τα μέλη των ΚΑΠΗ, καθώς και όλοι οι πολίτες του Δήμου Ωραιοκάστρου που χρειάζονται εξειδικευμένη νευρολογική υποστήριξη.

Δήμος Ωραιοκάστρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας αλλά παράγοντας ασφάλειας σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Σάντσεθ: Γυναίκα από τη Λατινική Αμερική πρέπει να ηγηθεί του ΟΗΕ

ΣΧΕΣΕΙΣ 8 ώρες πριν

Το Νο1 λάθος που κάνεις όταν οι άλλοι “κατεβάζουν ρολά” μετά από καβγά

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Παύλος Λιάρος σε τρυφερή εξομολόγηση: “Αναρωτιόμουν αν αγαπούσα περισσότερο τον Γιώργο Φούντα ή τον πατέρα μου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε 2-0 τη Νάο Χιμπίνο και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Απόστολος Γκλέτσος: Ήταν άδικος ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη – Μετά από αυτό, ας ξυπνήσουμε