MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Λαγκαδά σήμερα λόγω του αγώνα δρόμου “Το 10ρι του Λαγκαδά”

|
THESTIVAL TEAM

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 στον Λαγκαδά, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Το 10ρι του Λαγκαδά», ο οποίος περιλαμβάνει διαδρομές 10 χλμ., 5 χλμ. και 1 χλμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνική Αστυνομία, η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση των οχημάτων θα απαγορεύονται σε σειρά οδών της πόλης για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις

Από τις 11:00 το πρωί και έως την ολοκλήρωση των αθλητικών δρώμενων, δεν θα επιτρέπεται η κίνηση, η στάση και η στάθμευση οχημάτων στις εξής οδούς:

  • Μεγάλου Αλεξάνδρου
  • Αχιλλέα Τζελίλη
  • Λουτρών
  • Ανώνυμες οδοί από την 11η Επαρχιακή Οδό Λαγκαδά–Σοχού προς το Δημοτικό Στάδιο Λαγκαδά
  • Ανώνυμη οδός από την 11η Επαρχιακή Οδό (κοντά στα Λύκεια Λαγκαδά) έως τη συμβολή με την οδό Λαχανά
  • Κωνσταντίνου Γκόσιου
  • Βασιλέως Αλεξάνδρου
  • Νίκης
  • Παπακυριαζή
  • Κασσάνδρου
  • Κωνσταντίνου Ασίκη
  • Μάρκου Μπότσαρη
  • Παύλου Μελά
  • Αγίας Παρασκευής
  • 27ης Οκτωβρίου
  • Κωνσταντίλλα
  • Μπιζανίου
  • Λαχανά
  • Μακεδονίας
  • Σεραφείμ Τσακμάνη
  • Βαρβαλιού
  • Χρυσοστόμου Σμύρνης
  • Στην 11η Επαρχιακή Οδό Λαγκαδά–Σοχού, από τη διασταύρωση προς Καβαλάρι (κοντά στο πολυκατάστημα Κανελλόπουλος) έως το 3ο χιλιόμετρο προς Σοχό (διασταύρωση προς Χρυσαυγή)
  • Στην 15η Επαρχιακή Οδό Λαγκαδά–Ρεντίνας, από την εταιρεία «ΝΑΣΤΑΣ» έως τον κόμβο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου

Όπως υπογραμμίζει η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι απαγορεύσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη και το σημείο στο οποίο θα βρίσκονται οι δρομείς.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Οι οδηγοί καλούνται:

  • να απομακρύνουν έγκαιρα τα οχήματά τους από τις διαδρομές του αγώνα,
  • να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων που θα βρίσκονται σε όλη τη διαδρομή,
  • να επιλέγουν εγκαίρως εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Οι Αρχές ζητούν την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, προκειμένου να διεξαχθεί ο αγώνας με ασφάλεια για δρομείς και θεατές.

Αγώνας Δρόμου Λαγκαδάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Πλεύρης από τη Μάλτα: Η παράνομη διαμονή και είσοδος στην Ελλάδα δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα αλλά ποινικό αδίκημα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Πήγε να περάσει 8.000 απαγορευμένα εμβόλια για την ευλογιά από την Τουρκία – Τα είχε κρυμμένα στη ρεζέρβα και σε αποσκευές

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Το μήνυμα μετά τη νέα διακοπή της δίκης για το revenge porn – “Δεν παλεύω μόνο για μένα πια”

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Συνελήφθη 74χρονος που έσπασε στο κεφάλι του Μπαρντελά ένα αυγό – Δείτε το βίντεο

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Βίκυ Καρατζόγλου: Δέχθηκα σεξουαλική παρενόχληση και ήθελαν να με διώξουν από τη δουλειά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Από την κόλαση στον παράδεισο o Άρης – Νίκη μετά από δύο μήνες με buzzer beater του Ντούντου