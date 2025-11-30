Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Λαγκαδά σήμερα λόγω του αγώνα δρόμου “Το 10ρι του Λαγκαδά”

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 στον Λαγκαδά, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Το 10ρι του Λαγκαδά», ο οποίος περιλαμβάνει διαδρομές 10 χλμ., 5 χλμ. και 1 χλμ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνική Αστυνομία, η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση των οχημάτων θα απαγορεύονται σε σειρά οδών της πόλης για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις

Από τις 11:00 το πρωί και έως την ολοκλήρωση των αθλητικών δρώμενων, δεν θα επιτρέπεται η κίνηση, η στάση και η στάθμευση οχημάτων στις εξής οδούς:

Μεγάλου Αλεξάνδρου

Αχιλλέα Τζελίλη

Λουτρών

Ανώνυμες οδοί από την 11η Επαρχιακή Οδό Λαγκαδά–Σοχού προς το Δημοτικό Στάδιο Λαγκαδά

Ανώνυμη οδός από την 11η Επαρχιακή Οδό (κοντά στα Λύκεια Λαγκαδά) έως τη συμβολή με την οδό Λαχανά

Κωνσταντίνου Γκόσιου

Βασιλέως Αλεξάνδρου

Νίκης

Παπακυριαζή

Κασσάνδρου

Κωνσταντίνου Ασίκη

Μάρκου Μπότσαρη

Παύλου Μελά

Αγίας Παρασκευής

27ης Οκτωβρίου

Κωνσταντίλλα

Μπιζανίου

Λαχανά

Μακεδονίας

Σεραφείμ Τσακμάνη

Βαρβαλιού

Χρυσοστόμου Σμύρνης

Στην 11η Επαρχιακή Οδό Λαγκαδά–Σοχού, από τη διασταύρωση προς Καβαλάρι (κοντά στο πολυκατάστημα Κανελλόπουλος) έως το 3ο χιλιόμετρο προς Σοχό (διασταύρωση προς Χρυσαυγή)

Στην 15η Επαρχιακή Οδό Λαγκαδά–Ρεντίνας, από την εταιρεία «ΝΑΣΤΑΣ» έως τον κόμβο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου

Όπως υπογραμμίζει η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι απαγορεύσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη και το σημείο στο οποίο θα βρίσκονται οι δρομείς.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Οι οδηγοί καλούνται:

να απομακρύνουν έγκαιρα τα οχήματά τους από τις διαδρομές του αγώνα,

να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων που θα βρίσκονται σε όλη τη διαδρομή,

να επιλέγουν εγκαίρως εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Οι Αρχές ζητούν την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, προκειμένου να διεξαχθεί ο αγώνας με ασφάλεια για δρομείς και θεατές.