MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες καθαρισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-όρια Νομού Καβάλας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες καθαρισμού στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-όρια Νομού Καβάλας θα συνεχίσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07:30 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες αποψίλωσης δέντρων εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης-όρια Νομού Καβάλας, τμηματικά στα σημεία:

-Από την έξοδο της γέφυρας στην Κοκκαλού έως τη διασταύρωση Μαδύτου και

-από τη διασταύρωση Σταυρού έως τα όρια Ν. Θεσσαλονίκης Η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται κατά περίπτωση σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες καθαρισμού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 λεπτά πριν

Βόλος: Κατέρρευσε μπαλκόνι και τραυματίστηκε 41χρονη που έπεσε στα μπάζα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Αττική: Χειροπέδες σε 20χρονο που λήστευε με μαχαίρι ανήλικους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ράνια Θρασκιά: Στο Θεαγένειο καταγράφονται 307 κενές οργανικές θέσεις – Εργαζόμενοι πραγματοποιούν έως 8 νυχτερινές βάρδιες τον μήνα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κύπελλο Ελλάδας: Αλλάζει έδρα ο τελικός λόγω έργων στο ΟΑΚΑ – Ποια είναι η επικρατέστερη επιλογή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Εργάτες γης: Νέα πλατφόρμα μετακλήσεων και ο κομβικός ρόλος της ΕΘΕΑΣ στη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Γυναίκα στην Πάτρα βρήκε τον σύζυγό της νεκρό μέσα στο σπίτι τους