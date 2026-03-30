Επίδομα παιδιού Α21: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές της πρώτης δόσης

Ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι πληρωμές της πρώτης δόσης για το επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ, με επίσημη ημερομηνία καταβολής την 31η Μαρτίου. Παράλληλα, η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις ανοίγει αύριο, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν τα στοιχεία τους.

Το επίδομα καταβάλλεται μέσω προπληρωμένης κάρτας, με τους δικαιούχους να μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως το 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται αποκλειστικά για ηλεκτρονικές αγορές.

